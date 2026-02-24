إيران: التوصل إلى اتفاق مع أمريكا في المتناول

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة 24 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أصبح “في المتناول، لكن فقط في حالة منح الأولوية للسبل الدبلوماسية”، وذلك قبل يومين من محادثات متوقعة بين الجانبين في جنيف.

وأضاف في منشور على منصة إكس “ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن”.

(تغطية صحفية جيداء طه ومحمد الجبالي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد عطية )