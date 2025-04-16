إيران: الحق في تخصيب اليورانيوم ليس قابلا للتفاوض

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دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء إن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم ليس قابلا للتفاوض، وذلك قبل جولة ثانية من المحادثات مقررة في سلطنة عمان مطلع الأسبوع مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.

ويرد عراقجي بذلك على تصريح أدلى به المفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف يوم الثلاثاء وقال فيه إن طهران يتوجب عليها “وقف وإلغاء التخصيب النووي” للتوصل لاتفاق مع واشنطن.

وقال عراقجي “سمعنا تصريحات متناقضة من ويتكوف لكن المواقف الحقيقية ستتضح على طاولة التفاوض”.

وتابع قائلا “مستعدون لبناء الثقة فيما يتعلق بالمخاوف المحتملة حيال تخصيب إيران (لليورانيوم) لكن مبدأ التخصيب ليس قابلا للتفاوض”.

ومن المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة جولة ثانية من المحادثات في سلطنة عمان يوم السبت. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراء عسكري ضد طهران إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن عراقجي سيسلم يوم الخميس رسالة من الزعيم الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى روسيا.

وكتب سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي على منصة إكس “في غمرة تطورات عالمية مهمة، سيخدم التواصل الوثيق والمستمر والمتمتع بالثقة بين السلطات الإيرانية والروسية السلام والاستقرار الإقليميين وأيضا الدوليين”.

وأحجم الكرملين يوم الثلاثاء عن التعليق على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لتولي السيطرة على مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب في إطار اتفاق نووي مستقبلي بين طهران وواشنطن.

وذكرت صحيفة الجارديان أن من المتوقع أن ترفض طهران مقترحا أمريكيا لنقل مخزونها من اليوارانيوم المخصب لدولة ثالثة مثل روسيا في إطار اتفاق تسعى له واشنطن لكبح برنامج إيران النووي.