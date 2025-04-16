إيران: الحق في تخصيب اليورانيوم ليس مطروحا للتفاوض

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دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء إن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم ليس مطروحا للتفاوض، وذلك قبل جولة ثانية من المحادثات مقررة في سلطنة عمان مطلع الأسبوع مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.

ويرد عراقجي بذلك على تصريح أدلى به يوم الثلاثاء المفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف قال فيه إن طهران يتوجب عليها “وقف وإلغاء التخصيب النووي” للتوصل لاتفاق مع واشنطن.

وقال عراقجي “سمعنا تصريحات متناقضة من ويتكوف لكن المواقف الحقيقية ستتضح على طاولة التفاوض”.

وتابع قائلا “مستعدون لبناء الثقة فيما يتعلق بالمخاوف المحتملة من تخصيب إيران (لليورانيوم) لكن مبدأ التخصيب ليس مطروحا للتفاوض”.

ومن المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة جولة ثانية من المحادثات في سلطنة عمان يوم السبت. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراء عسكري ضد طهران إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الأربعاء أن عراقجي سيسلم رسالة من الزعيم الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى روسيا قبل الجولة الثانية من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة يوم السبت.

وأحجم الكرملين يوم الثلاثاء عن التعليق على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لتولي السيطرة على مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب في إطار اتفاق نووي مستقبلي بين طهران وواشنطن.

وذكرت صحيفة الجارديان أن من المتوقع أن ترفض طهران مقترحا أمريكيا لنقل مخزونها من اليوارانيوم المخصب لدولة ثالثة مثل روسيا في إطار اتفاق تسعى له واشنطن للحد من قدرات إيران النووية.