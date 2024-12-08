إيران: السوريون وحدهم هم من يقررون مصير بلدهم

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دبي (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأحد إن مصير سوريا هو مسؤولية شعبها وحده ويجب أن يتحدد دون فرض أجنبي أو تدخل هدام.

جاء ذلك بعد أن أعلنت جماعات من المعارضة السورية المسلحة الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد والسيطرة على العاصمة دمشق.

أنفقت إيران مليارات الدولارات على دعم الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011، ونشرت حرسها الثوري في سوريا لإبقاء حليفها في السلطة حفاظا على “محور المقاومة” الإيراني في مواجهة إسرائيل ونفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ودعت وزارة الخارجية الإيرانية بعد سقوط الأسد إلى حوار وطني يفضي إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل كل فئات المجتمع السوري.

وأضافت الوزارة “لن ندخر جهدا للمساعدة على إرساء الأمن والاستقرار في سوريا، ومن أجل تحقيق ذلك، سنواصل المشاورات مع كل الأطراف المؤثرة، وخاصة في المنطقة”.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار العلاقات بين طهران ودمشق على أساس “نهج حكيم بعيد النظر”.