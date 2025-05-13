إيران: العقوبات التي فرضتها أمريكا مؤخرا على إيران ليست بناءة

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دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الثلاثاء إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في الآونة الأخيرة ليست بنّاءة عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات، وذلك بعد أن عقد البلدان جولة رابعة من المحادثات النووية يوم الأحد في سلطنة عُمان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت يوم الثلاثاء عقوبات على شبكة شحن تقول إنها أرسلت ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين.