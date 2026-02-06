إيران: المحادثات النووية مع أمريكا في سلطنة عمان “بداية جيدة”

مسقط/دبي 6 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة التي انعقدت في سلطنة عمان اليوم الجمعة تشكل بداية جيدة وستستمر، وذلك بعد مخاوف متزايدة من أن يؤدي إخفاق تلك المفاوضات المهمة إلى إشعال فتيل حرب أخرى في الشرق الأوسط.

وأضاف عراقجي عقب المحادثات في العاصمة العُمانية مسقط “العدول عن التهديدات والضغوط شرط لآي حوار. (طهران) لا تناقش إلا قضيتها النووية… لا نناقش أي قضية أخرى مع الولايات المتحدة”.

وفي الوقت الذي أشار فيه الجانبان إلى استعدادهما لإعطاء الدبلوماسية فرصة جديدة لنزع فتيل النزاع النووي القائم منذ فترة طويلة بين طهران والغرب، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء إن واشنطن تريد أن تشمل المحادثات البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية ودعم إيران لجماعات مسلحة في المنطقة فضلا عن “طريقة تعاملها مع شعبها”.

وكرر مسؤولون إيرانيون مرارا أنهم لن يناقشوا مسألة الصواريخ الإيرانية، وهي واحدة من أكبر ترسانات الصواريخ في المنطقة، وقالوا من قبل إن طهران تريد اعترافا بحقها في تخصيب اليورانيوم.

وبالنسبة لواشنطن، يمثل إجراء عمليات تخصيب داخل إيران، وهو مسار محتمل لصنع قنابل نووية، خطا أحمر. وتنفي طهران منذ فترة طويلة أي نية لاستخدام الوقود النووي سلاحا.

وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي “بداية جيدة للمفاوضات. وهناك تفاهم على مواصلة المحادثات. وسيتم تحديد التنسيق بشأن كيفية المضي قدما في العاصمتين. إذا استمرت العملية، أعتقد أننا سنتوصل إلى إطار عمل جيد لتفاهمات”.

* سلطنة عمان: المحادثات جادة للغاية

وقال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن المحادثات كانت جادة للغاية، وإن نتائجها ستخضع لدراسة دقيقة في طهران وواشنطن. وأضاف أن الهدف هو استئناف المحادثات في الوقت المناسب.

ولا تزال القيادة الدينية في طهران قلقة للغاية من احتمال تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بشن ضربات، وذلك بعد حشد قوات أمريكية بالقرب من إيران.

وقال عراقجي “الافتقار إلى الثقة يشكل تحديا ضخما خلال المحادثات ويجب تخطيه”.

وفي يونيو حزيران، قصفت الولايات المتحدة أهدافا نووية إيرانية، عندما شاركت في المراحل الأخيرة من حملة قصف إسرائيلية استمرت 12 يوما. ومنذ ذلك الحين، تقول طهران إن نشاطها لتخصيب اليورانيوم توقف.

وجاء الحشد البحري الأمريكي، الذي وصفه ترامب بأنه “أسطول ضخم”، في أعقاب حملة قمع دموية شنتها الحكومة الإيرانية على الاحتجاجات التي عمت البلاد الشهر الماضي، مما زاد من حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وحذر ترامب من أن “أمورا سيئة” ربما تحدث في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مصعدا بذلك الضغط على الجمهورية الإسلامية.

وتخشى قوى عالمية ودول في المنطقة من إخفاق في المفاوضات يؤدي لنشوب مواجهة أخرى بين الولايات المتحدة وإيران قد تمتد آثارها لباقي المنطقة الغنية بالنفط.

وتعهدت إيران برد قاس على أي ضربة عسكرية، وحذرت دول الخليج العربية المجاورة التي تستضيف قواعد أمريكية في المنطقة من أن هذه القواعد قد تُستهدف في حالة استخدامها في هجوم.

وسيتعين على المفاوضين في عُمان مراعاة الخطوط الحمراء الإيرانية بشأن مناقشة برنامجها الصاروخي للتوصل إلى اتفاق وتجنّب أي عمل عسكري مستقبلي. واستبعدت طهران بشكل قاطع إجراء أي محادثات بخصوص “قدراتها الدفاعية، بما في ذلك الصواريخ ومداها”.

وفي استعراض للتحدي، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي قبل ساعات من بدء المحادثات أن “أحد أحدث صواريخ إيران الباليستية بعيدة المدى، وهو صاروخ خرمشهر-4″، قد نُشر في إحدى “مدن الصواريخ” الضخمة تحت الأرض التابعة للحرس الثوري.

ومع ذلك، قال مسؤولون إيرانيون لرويترز الأسبوع الماضي إن طهران مستعدة لإبداء “مرونة بشأن تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك تسليم 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وقبول عدم التخصيب بموجب ترتيب مشترك يطرح كحل”.

وتطالب إيران أيضا برفع العقوبات التي أُعيد فرضها منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي أبرمته طهران مع ست قوى عالمية.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي غطاء لجهود تهدف إلى تطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي بحت.

وشبهت إسرائيل خطر الصواريخ الإيرانية بخطر برنامجها النووي. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يناير كانون الثاني “محاولة إيران بناء أسلحة نووية وامتلاكها 20 ألف صاروخ باليستي أشبه بورمين سرطانيين”.

(تغطية صحفية باريسا حفيظي من دبي وحميرة باموق وستيف هولاند من واشنطن – إعداد مروة سلام وأيمن سعد مسلم وحاتم علي للنشرة العربية – تحريرعلي خفاجي)