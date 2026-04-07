إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد

8 أبريل نيسان (رويترز) – نقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن المجلس الأعلى للأمن القومي القول إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ يوم الجمعة 10 أبريل نيسان في إسلام اباد بعد أن قدمت طهران مقترحا من 10 نقاط إلى واشنطن عبر باكستان، مضيفا أن المحادثات لا تعني نهاية الحرب.

وقالت إيران إن المحادثات، التي قد تستمر لمدة تصل إلى 15 يوما ويمكن الاتفاق على تمديدها، تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المقترح، الذي يتضمن أحكاما بشأن عبور مضيق هرمز، ورفع العقوبات، وانسحاب القوات القتالية الأمريكية من القواعد الإقليمية.

(تغطية صحفية إيناس العشرري وأحمد طلبة – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)