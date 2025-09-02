The Swiss voice in the world since 1935
إيران: المطالب الأمريكية بشأن برنامج الصواريخ تعوق مسار المحادثات

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي (رويترز) – قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يوم الثلاثاء إن مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم يُغلق بعد لكن مطالب الولايات المتحدة بفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني تعوق تقدم المحادثات.

وتوقفت الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية بعد اندلاع حرب استمرت 12 يوما في يونيو حزيران، شنت فيها إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على منشآت نووية إيرانية، وردت إيران بهجمات بصواريخ باليستية على إسرائيل.

وكتب لاريجاني في منشور على منصة إكس “نسعى بالفعل إلى مفاوضات عقلانية. لكنهم يُمهدون طريقا لإلغاء أي محادثات عبر إثارة قضايا غير قابلة للحل، مثل فرض قيود على البرنامج الصاروخي”.

وتخشى الدول الغربية من احتمال أن يتمخض برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم عن إنتاج مواد تسهم في صنع رؤوس حربية نووية، وسعي إيران لتطوير صاروخ باليستي يحملها.

وتقول إيران إن برنامجها النووي مكرس لتوليد الكهرباء والاستخدامات المدنية الأخرى، وإنها تُخصب اليورانيوم وقودا لهذه الأغراض.

ونفت إيران أنها تسعى لإنتاج صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، مؤكدة أن قدراتها الدفاعية غير قابلة للتفاوض في أي محادثات بشأن برنامجها النووي.

تأتي تصريحات لاريجاني في أعقاب إطلاق فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي آلية معاودة فرض العقوبات” التي تمكنها من فرض عقوبات الأمم المتحدة مجددا على طهران بسبب برنامجها النووي.

وحثت الدول الثلاث، المعروفة أيضا باسم الترويكا الأوروبية، إيران على الدخول في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، من بين شروط أخرى، لتأجيل تطبيق آلية معاودة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر.

(إعداد محمد عطية وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

