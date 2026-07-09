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إيران: الهجمات الأمريكية تعرقل إعادة فتح مضيق هرمز

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9 يوليو تموز (رويترز) – قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الخميس إن الهجمات الأمريكية على إيران وتدخلها في تغيير مسار الملاحة بمضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي تدريجيا، ويعرضان مصالح الدول المستفيدة منه للخطر.

وأضاف الحرس الثوري أن طاقة العبور تحت إشراف إيران تعافت إلى نحو 50 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوعين الماضيين، وأن زيادة هذه الطاقة يقتصر على السفن الحاصلة على تصاريح استخدام المسارات التي تحددها إيران.

وحذر الحرس الثوري من أن أي تدخل أمريكي إضافي سيواجه ردا قاسيا.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

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