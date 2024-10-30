إيران: الهجوم الإسرائيلي لم يؤثر على إنتاج الصواريخ

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دبي (رويترز) – نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم الأربعاء عن وزير الدفاع عزيز نصير زادة قوله إن إنتاج الصواريخ لم يشهد أي اضطراب بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 26 أكتوبر تشرين الأول.

وهنأ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين الطيارين الإسرائيليين على إلحاق ضرر بقدرات إيران الإنتاجية خلال الضربات الجوية ردا على الهجوم الإيراني بوابل من الصواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وقال “لقد تم تحديد إمداداتهم الآن، وهذا بدوره سيؤثر على ما يضعونه في اعتبارهم. لقد ضعفت قدراتهم الهجومية والدفاعية”.

وقال باحثان أمريكيان لرويترز الأسبوع الماضي إن الضربات الجوية الإسرائيلية أصابت مباني تستخدمها إيران لخلط الوقود الصلب للصواريخ الباليستية، وإن هذا “ربما أثر بشكل كبير على قدرة إيران على إنتاج كميات كبيرة من الصواريخ”.

وقال ناصر زادة يوم الأربعاء “حاول العدو تدمير منظوماتنا الدفاعية والهجومية لكنه فشل لأننا اتخذنا الإجراءات اللازمة وكنا على علم”.

وأضاف، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، “إذا تضرر شيء ما في المنظومة الدفاعية فقد تم استبداله على الفور في اليوم التالي لأن قطعاته (أجزاء المنظومة) محلية الصنع ولم يسبب أي مشاكل في عملية إنتاج الأنظمة الهجومية مثل الصواريخ”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الثلاثاء أيضا عن ناصر زادة قوله إن البلاد لا تزال قادرة على “إطلاق عشرات الصواريخ الأخرى” على إسرائيل كما حدث في الأول من أكتوبر تشرين الأول و13 أبريل نيسان.