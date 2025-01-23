إيران: تصنيف ترامب للحوثيين في اليمن منظمة إرهابية “بلا أساس”

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دبي (رويترز) – نددت إيران يوم الخميس بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تصنيف جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة معها “منظمة إرهابية أجنبية”، ووصفتها بأنها “بلا أساس”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن القرار الذي يشمل فرض عقوبات اقتصادية أشد من التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على الحوثيين “ذريعة لتطبيق عقوبات غير إنسانية على الشعب اليمني”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بقائي قوله “مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب والاعتباطية والتي بغير أساس قد تفاقم تقويض سيادة القانون في العلاقات الدولية وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين”.

ونفذت جماعة الحوثي التي تسيطر على معظم أنحاء اليمن أكثر من 100 هجوم على السفن التي تعبر البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، قائلة إنهم تفعل ذلك دعما للفلسطينيين في حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وأسفرت الهجمات عن غرق سفينتين ومقتل أربعة بحارة على الأقل. واستولت الجماعة على سفينة أيضا.

وعطلت الهجمات حركة الشحن العالمية وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا لأكثر من عام.

وفي عام 2021، ألغى بايدن تصنيفات ترامب للإرهاب للتعامل مع مخاوف إنسانية داخل اليمن. وفي العام الماضي، صنف بايدن الجماعة على أنها “منظمة إرهابية عالمية بشكل خاص”، لكنه لم يطبق عليها تصنيف المنظمة الإرهابية الأجنبية الأكثر صرامة.