إيران: توصلنا لنتائج حول العديد من القضايا في المذكرة المحتملة مع أمريكا

25 مايو أيار (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إنه تم التوصل إلى نتائج بشأن العديد من الموضوعات التي نوقشت ضمن مذكرة تفاهم محتملة مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني أن طهران قريبة من توقيع اتفاق.

وأضاف بقائي أن إيران تتفاوض من أجل إنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية، وذكر مجددا أن التغييرات في مواقف المسؤولين الأمريكيين تضع عراقيل أمام أي اتفاق.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)