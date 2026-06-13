إيران: جنازة الزعيم الأعلى خامنئي تبدأ 4 يوليو بطهران ويدفن 9 يوليو

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دبي 13 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي ستبدأ في طهران في الرابع من يوليو حزيران، وستختتم بدفنه في مدينة مشهد شمال شرق البلاد في التاسع من يوليو حزيران.

وقُتل خامنئي في غارات إسرائيلية وأمريكية على إيران في فبراير شباط. وشكل موته نهاية لأكثر من ثلاثة عقود قضاها على رأس الجمهورية الإسلامية.

(تغطية أحمد الإمام وإيمان أبوحصيرة ومحمد الجبالي – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)