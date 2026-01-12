إيران: خطوط الاتصال مع أمريكا مفتوحة

reuters_tickers

دبي 12 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن خطوط الاتصال بين طهران وواشنطن لا تزال مفتوحة مثل خط الاتصال مع المبعوث الأمريكي الخاص بالإضافة إلى الوساطة السويسرية المعتادة.

جاء ذلك في رد بقائي على سؤال عن التواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت تواجه فيه إيران احتجاجات في الداخل.

وقال ترامب أمس الأحد إن إيران دعت للتفاوض بشأن برنامجها النووي.

وقال بقائي إن “رسائل متضاربة” أرسلت مما تسبب في غموض وأكد أن إيران تظل ملتزمة بالدبلوماسية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)