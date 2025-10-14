إيران: دعوة ترامب للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن “العدائي والإجرامي”

دبي (رويترز) – انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوار واتهمت واشنطن بانتهاج “سلوك عدائي وإجرامي”، وذلك بعدما صرح ترامب أمام الكنيست بأن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع طهران.

وانضمت الولايات المتحدة في يونيو حزيران إلى إسرائيل في قصف المنشآت النووية الإيرانية بعد خمس جولات من المحادثات النووية غير المباشرة مع طهران، والتي تعثرت بسبب قضايا مثل التخصيب النووي.

وتتهم دول غربية إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)