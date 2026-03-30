إيران: سفيرنا سيواصل عمله في بيروت

بيروت 30 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن سفير طهران لدى لبنان سيواصل عمله في بيروت، متحدية وزارة الخارجية اللبنانية التي طالبته الأسبوع الماضي بمغادرة البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية الأسبوع الماضي سحب اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني وأنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه وطلبت منه المغادرة بحلول أمس الأحد الموافق 29 من مارس آذار.

ومع احتدام الحرب في لبنان بين جماعة حزب الله وإسرائيل، صار وضع المبعوث الإيراني مصدر توتر بين الجماعة المدعومة من إيران وبين الحكومة اللبنانية التي انتقدت بشدة حزب الله لدخوله الحرب في المنطقة دعما لطهران ودعت إلى إجراء محادثات مع إسرائيل.

وقالت الخارجية اللبنانية الأسبوع الماضي إن شيباني انتهك الأعراف الدبلوماسية بإدلائه بتصريحات حول السياسة الداخلية اللبنانية.

وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو سياسي شيعي قوي وحليف لحزب الله، عارض قرار وزارة الخارجية وطلب من شيباني البقاء.

* إسرائيل: إيران “تستهزئ” بلبنان

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أن شيباني سيبقى في بيروت.

وقال بقائي “بالنظر إلى المناقشات التي أثارتها الأطراف اللبنانية المعنية وما خلصنا إليها، سيواصل السفير الإيراني عمله في بيروت ولا يزال موجودا هناك”.

ولم تصدر وزارة الخارجية اللبنانية أي بيان بشأن هذه المسألة منذ انقضاء المهلة المحددة لمغادرة السفير، ولم ترد بعد على طلب للتعليق.

وانزلق لبنان إلى الحرب في الشرق الأوسط في الثاني من مارس آذار عندما فتحت جماعة حزب الله الشيعية النار دعما لإيران مما أدى إلى هجوم إسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 في لبنان ونزوح أكثر من مليون شخص.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الذي سعت إدارته إلى نزع سلاح حزب الله سلميا، إن قرار الجماعة مهاجمة إسرائيل أظهر استخفافا بأغلبية اللبنانيين، وحظر الجناح العسكري لحزب الله.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي أشاد بقرار لبنان الأسبوع الماضي، اليوم الاثنين إلى أن المهلة قد انقضت وقال إن السفير الإيراني “يحتسي قهوته في بيروت مستهزئا ‘بالدولة’ المضيفة”.

وكتب ساعر على إكس “لبنان دولة افتراضية، في الواقع تحتلها إيران”.

(تغطية صحفية ليلى بسام ومايا جبيلي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)