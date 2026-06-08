إيران: سنحول الحصار البحري الأمريكي إلى هزيمة أخرى “للعدو”

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دبي 8 يونيو حزيران (رويترز) – قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في رسالة نشرها عبر قناته على تيليجرام اليوم الاثنين إن طهران ستحوّل الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى “للعدو”.

وأضاف قاليباف “لن نكتفي بالقتال أو التفاوض، بل سنخوض القتال في الوقت الذي يناسبنا ونتفاوض في الوقت الذي يناسبنا” مؤكدا أن “هدفنا هو إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار، ولا نثق بالطرف الآخر”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين والولي الولي ومحمد الجبالي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)