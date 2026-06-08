The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران: سنحول الحصار البحري الأمريكي إلى هزيمة أخرى “للعدو”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 8 يونيو حزيران (رويترز) – قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في رسالة نشرها عبر قناته على تيليجرام اليوم الاثنين إن طهران ستحوّل الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى “للعدو”.

وأضاف قاليباف “لن نكتفي بالقتال أو التفاوض، بل سنخوض القتال في الوقت الذي يناسبنا ونتفاوض في الوقت الذي يناسبنا” مؤكدا أن “هدفنا هو إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار، ولا نثق بالطرف الآخر”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين والولي الولي ومحمد الجبالي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية