إيران: سنرد بحزم إذا تورطت أمريكا مباشرة في الهجمات الإسرائيلية

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جنيف (رويترز) – قال علي بحريني سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأنها سترد عليها بحزم إذا انخرطت بشكل مباشر في الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وقال بحريني للصحفيين إنه يعتقد أن الولايات المتحدة “متواطئة فيما تفعله إسرائيل”.

وشنت إسرائيل حربها الجوية، وهي الأكبر على الإطلاق على إيران، يوم الجمعة بعد أن قالت إنها خلصت إلى أن الجمهورية الإسلامية على وشك صنع سلاح نووي.

ولم تتخذ الولايات المتحدة حتى الآن سوى إجراءات غير مباشرة في الصراع الحالي مع إيران، بما في ذلك المساعدة في إسقاط الصواريخ التي أُطلقت باتجاه إسرائيل. وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز إن الولايات المتحدة تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط وتوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى.

وقال بحريني إن إيران سترد بقوة أيضا على الضربات الإسرائيلية.

وأضاف للصحفيين “لن نظهر أي تردد في الدفاع عن شعبنا وأمننا وأرضنا. سنرد بجدية وقوة ودون ضبط للنفس”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن آلاف الأشخاص فروا من طهران ومدن كبرى أخرى يوم الأربعاء، في وقت تبادلت فيه إيران وإسرائيل ضربات صاروخية جديدة على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران إلى الاستسلام غير المشروط.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق وابلين من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل في أول ساعتين من صباح يوم الأربعاء. وسُمع دوي انفجارات فوق تل أبيب.