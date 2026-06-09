إيران: على القوات الأجنبية القريبة من أراضينا المغادرة

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9 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القوات الأجنبية الموجودة قرب الأراضي الإيرانية تتعرض “لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث البحتة أو احتمال وقوعها في مرمى إطلاق النار”، مطالبا إياها بالمغادرة.

وذكر في منشور على منصة إكس “لتقليل المخاطر، فإن أفضل حل هو أن تغادر (القوات الأجنبية)”.

وتأتي تصريحاته بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران مسؤولة عن إسقاط طائرة هليكوبتر أباتشي أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليل، مضيفا أنه ينبغي لواشنطن الرد على ذلك.

(تغطية صحفية منة علاء الدين والولي الولي ومحمد الجبالي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)