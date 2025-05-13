إيران: فرض أمريكا لعقوبات إضافية لا يتماشى مع المحادثات “المثمرة”

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دبي (رويترز) – قالت إيران يوم الثلاثاء إن أحدث جولة من المفاوضات مع الولايات المتحدة كانت مثمرة، لكن فرض واشنطن لعقوبات إضافية على طهران لا يتماشى مع المفاوضات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت يوم الثلاثاء عقوبات على شبكة شحن تقول إنها أرسلت ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين، وذلك بعد يومين فقط من عقد جولة رابعة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في سلطنة عمان حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي “المحادثات كانت مفيدة”.

وأضاف بقائي في تصريحات على هامش معرض للكتاب “في الأيام القليلة الماضية فرضت (الولايات المتحدة) عقوبات على إيران، وهذا يتعارض تماما مع عملية المفاوضات… سيؤثر هذا بالتأكيد على مواقفنا”.

وقال مسؤولون إن مفاوضين إيرانيين وأمريكيين اختتموا جولة مفاوضات لحل الخلافات حول برنامج طهران النووي يوم الأحد في سلطنة عُمان مع التخطيط لعقد جولات تفاوضية أخرى، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه طهران إصرارها ​​على مواصلة تخصيب اليورانيوم.

وأعلنت طهران وواشنطن تفضيلهما للسبل الدبلوماسية لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود، لكنهما لا تزالان منقسمتين بشدة بخصوص عدد من الخطوط الحمراء التي سيتعين على المفاوضين تجاوزها للتوصل إلى اتفاق نووي جديد وتجنب العمل العسكري في المستقبل.

وتزامنت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

وفي تصريحات له بالعاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء قال ترامب إن إيران هي “القوة الأكبر والأكثر تدميرا” في الشرق الأوسط، مضيفا أنها تسببت في “معاناة لا تُصدق في سوريا ولبنان وغزة والعراق واليمن وغيرها”.

واستأنف ترامب حملة “أقصى الضغوط” على طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني وهدد باتخاذ إجراء عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية.