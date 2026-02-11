إيران: قدراتنا الصاروخية غير مطروحة للنقاش

دبي 11 فبراير شباط (رويترز) – قال علي شمخاني مستشار الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء إن القدرات الصاروخية لبلاده خط أحمر وليست مطروحة للتفاوض، في وقت تستعد فيه طهران وواشنطن لجولة جديدة من المحادثات لتجنب الانزلاق نحو صراع.

وعقد دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة الأسبوع الماضي في سلطنة عُمان وسط حشد بحري أمريكي في المنطقة يهدد إيران.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن شمخاني قوله خلال مشاركته في مسيرة لإحياء الذكرى 47 للثورة الإسلامية “القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية غير مطروحة للنقاش”.

وتسعى واشنطن منذ فترة طويلة إلى توسيع نطاق المحادثات المتعلقة بقدرات إيران النووية لتشمل برنامجها الصاروخي أيضا. وقالت إيران إنها مستعدة لبحث فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها رفضت مرارا ربط الملف النووي بملفات أخرى بما في ذلك الصواريخ.

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن اليوم الأربعاء للضغط من أجل أن يتضمن أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل قيودا على صواريخ طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد إن برنامج طهران الصاروخي لم يكن أبدا جزءا من جدول أعمال المحادثات.

