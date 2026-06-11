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إيران: قذيفة أمريكية أصابت بارجة شحن في خليج عمان والطاقم بخير

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دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) – أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن حاكم مقاطعة سيريك الإيرانية قوله إن مقذوفا أمريكيا أصاب بارجة شحن إيرانية في خليج عمان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وذكر المسؤول الإيراني أن البارجة، التي تزن 150 طنا والمملوكة لمواطنين من سيريك وتحمل بضائع أساسية من ميناء خصب العماني، تم استهدافها على بعد حوالي خمسة أميال بحرية من خصب.

وأضاف أنه تم إنقاذ كل أفراد الطاقم الخمسة بواسطة سفن عابرة ونقلوا إلى سلطنة عمان.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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