إيران: لا جديد في حديث ترامب

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القاهرة (رويترز) – قالت وكالة أنباء مرتبطة بأعلى هيئة أمنية في إيران يوم الجمعة إن لا جديد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجمهورية الإسلامية وعرضه إجراء محادثات.

وذكرت وكالة نور نيوز على منصة إكس “نمط ترامب في السياسة الخارجية: الشعارات والتهديدات والتحرك المؤقت والتراجع!”.

وأضافت “فيما يتعلق بإيران: قال أولا إنه لا يريد المواجهة، ثم وقع على سياسة أقصى الضغوط، ثم فرض عقوبات جديدة، والآن يتحدث عن إرسال رسالة إلى القيادة بدعوة إلى المفاوضات! (هذا) عرض متكرر من أمريكا”.