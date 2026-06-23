إيران: لا نعتزم السماح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية المتضررة

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دبي 23 يونيو حَزِيرَان (رويترز) – قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء إن طهران لم تعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في سويسرا، ولا تخطط للسماح للوكالة بتفتيش للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة.

وذكر بقائي أنه لا يوجد بروتوكول لعمليات تفتيش كهذه، مضيفا أن إيران ستواصل الوفاء بالتزاماتها الحالية بصفتها عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبموجب اتفاقية الضمانات المبرمة مع وكالة الطاقة الدولية الذرية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )