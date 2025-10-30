The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران: لا يحق لوكالة الطاقة الذرية إبداء “آراء لا أساس لها” عن برنامجنا النووي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الخميس إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي “يدرك تماما الطبيعة السلمية” للبرنامج النووي الإيراني ويجب ألا يعبر عن “آراء لا أساس لها” بشأنه.

جاء تعليق بقائي، الذي نقلته وسائل إعلام رسمية، بعد يوم من تصريح جروسي بأنه جرى رصد حركة بالقرب من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لكن هذا “لا يعني وجود نشاط تخصيب”.

وجدد بقائي اتهامه لجروسي بأنه من خلال تصريحاته السابقة ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، مهد الطريق لإسرائيل والولايات المتحدة لقصف المواقع النووية الإيرانية في يونيو حزيران.

وحمل المسؤولون الإيرانيون الوكالة مسؤولية تبرير القصف الإسرائيلي الذي بدأ في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظيها على إعلان أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت وسائل الإعلام عن بقائي قوله “يتعين على جروسي الإحجام عن إبداء آراء لا أساس لها عن برنامجنا النووي… إنه يدرك تماما طبيعته السلمية”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية