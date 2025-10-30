إيران: لا يحق لوكالة الطاقة الذرية إبداء “آراء لا أساس لها” عن برنامجنا النووي

دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الخميس إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي “يدرك تماما الطبيعة السلمية” للبرنامج النووي الإيراني ويجب ألا يعبر عن “آراء لا أساس لها” بشأنه.

جاء تعليق بقائي، الذي نقلته وسائل إعلام رسمية، بعد يوم من تصريح جروسي بأنه جرى رصد حركة بالقرب من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لكن هذا “لا يعني وجود نشاط تخصيب”.

وجدد بقائي اتهامه لجروسي بأنه من خلال تصريحاته السابقة ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، مهد الطريق لإسرائيل والولايات المتحدة لقصف المواقع النووية الإيرانية في يونيو حزيران.

وحمل المسؤولون الإيرانيون الوكالة مسؤولية تبرير القصف الإسرائيلي الذي بدأ في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظيها على إعلان أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت وسائل الإعلام عن بقائي قوله “يتعين على جروسي الإحجام عن إبداء آراء لا أساس لها عن برنامجنا النووي… إنه يدرك تماما طبيعته السلمية”.

