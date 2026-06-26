The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران: لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون تنسيق معنا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 26 يونيو حزِيران (رويترز) – قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران، وحذر من أن مخالفة ذلك ستؤدي إلى تعليق أي مسار محدد.

وردت تلك التصريحات على موقع إكس اليوم الجمعة، وتأتي بعد أن خصصت سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مسارات مؤقتة لعبور المضيق.

(تغطية صحفية جنى شقير وإيمان أبو حصيرة – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية