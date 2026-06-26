إيران: لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون تنسيق معنا

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

دبي 26 يونيو حزِيران (رويترز) – قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران، وحذر من أن مخالفة ذلك ستؤدي إلى تعليق أي مسار محدد.

وردت تلك التصريحات على موقع إكس اليوم الجمعة، وتأتي بعد أن خصصت سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مسارات مؤقتة لعبور المضيق.

(تغطية صحفية جنى شقير وإيمان أبو حصيرة – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)