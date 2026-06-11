إيران: لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع أمريكا

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11 يونيو حزيران (رويترز) – نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للانباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله اليوم الخميس إن طهران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، وإنها لن تتنازل عن “خطوطها الحمراء” في المفاوضات.

وقال بقائي إن التقارير المتعلقة بموعد توقيع الاتفاق ومكانه لا تزال مجرد تكهنات، ولم يتم البت في أي شيء بعد. وأضاف أن جزءا كبيرا من نص التفاوض تم الانتهاء منه، لكن الولايات المتحدة غيرت مواقفها مرارا خلال المحادثات.

(تغطية صحفية إيناس العشري ومحمد الجبالي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)