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إيران: لم نر بعد أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن العقوبات

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دبي (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن إيران في حاجة لأن ترى ما إذا كانت هناك تغييرات في موقف الولايات المتحدة بشأن العقوبات في الوقت الذي يتفاوض فيه البلدان على اتفاق لحل النزاع القائم منذ عقود حول طموحات إيران النووية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران “يؤسفني أن أبلغكم أن الجانب الأمريكي لم يكن على استعداد لتوضيح هذه المسألة بعد”.

وتابع “يجب أن يكون واضحا لنا كيف سيتم رفع العقوبات الجائرة على الشعب الإيراني لضمان عدم تكرار التجارب الماضية”.

وقدم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي يتوسط بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عناصر من مقترح أمريكي للتوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن خلال زيارة قصيرة إلى طهران يوم السبت الماضي.

واختتم الوفدان الإيراني والأمريكي جولة خامسة من المحادثات في روما الشهر الماضي. وظهرت بوادر تقدم محدود، لكن توجد العديد من نقاط الخلاف التي يصعب تجاوزها أهمها قضية تخصيب إيران لليورانيوم.

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