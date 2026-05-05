إيران: لم ننفذ أي هجوم على الإمارات في الأيام الماضية

القاهرة 5 مايو أيار (رويترز) – قالت قيادة خاتم الأنبياء العسكرية الإيرانية اليوم الثلاثاء إنها لم تشنّ أي هجمات على الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية وتوعدت برد قاس في حال قيام الإمارات بأي عمل ضد إيران.

وتعرضت الإمارات لليوم الثاني على التوالي لما وصفتها بهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة، وذلك بعد هدوء نسبي استمر لأربعة أسابيع منذ إعلان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ويمنى إيهاب – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)