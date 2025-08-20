إيران: لم يحن الوقت المناسب بعد لإجراء محادثات نووية “فعالة” مع أمريكا

reuters_tickers

1دقيقة

دبي (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية في إيران يوم الأربعاء عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن طهران وواشنطن لم تصلا بعد إلى المرحلة التي تسمح بإجراء محادثات نووية “فعالة”.

وتابع عراقجي بالقول “يجب عقد المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت المناسب، لكل مفاوضات وقت محدد يسمى ’نضج المفاوضات’، ويجب أن تصل (المفاوضات) إلى هذا النضج قبل عقدها”.

وأضاف “في رأيي، لم نصل بعد إلى مرحلة النضج التي تسمح بإجراء مفاوضات فعالة مع الولايات المتحدة”.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)