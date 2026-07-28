إيران: لن نسمح لأي جهة تتسلم أموالنا المجمدة تعويضا بعبور مضيق هرمز
دبي 28 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن القيادة العسكرية العليا المشتركة (مقر خاتم الأنبياء المركزي) اليوم الثلاثاء أن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة لن يُسمح لها بعبور مضيق هرمز.
ورفض المتحدث باسم القيادة العسكرية إبراهيم ذوالفقاري إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعويض السفن التي تضررت بفعل إيران في الخليج باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير محمد علي فرج)