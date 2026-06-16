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إيران: محادثات مع أمريكا للتوصل إلى اتفاق نهائي ستبدأ يوم الجمعة

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دبي 16 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء إن إيران والولايات المتحدة ستبدآن جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت.

وحذر عراقجي أيضا من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان، أو استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية من الآن فصاعدا، سيُعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة.

وقال “من وجهة نظرنا، فإن طرفي هذه المذكرة هما الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة أخرى”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

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