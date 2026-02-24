إيران: مستعدون لاتخاذ أي خطوات للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا

دبي 24 فبراير شباط (رويترز) – قال مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الثلاثاء إن طهران مستعدة لاتخاذ أي إجراءات لازمة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك مع قرب انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين البلدين.

وذكر مسؤول أمريكي كبير أمس الاثنين أن من المقرر عقد المحادثات يوم الخميس في جنيف، حيث سيلتقي المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بوفد إيراني لإجراء المفاوضات.

واستأنف البلدان المفاوضات في وقت سابق من الشهر الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على تعزيز قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط.

وتهدد إيران بقصف قواعد أمريكية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم.

وقال تخت روانجي في تعليقات نقلتها وسائل إعلام رسمية “مستعدون للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. سنفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك. سندخل غرفة التفاوض في جنيف بصدق كامل وبحسن نية”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الثلاثاء إن الخيار الأول لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو دائما الدبلوماسية، لكنه مستعد لاستخدام القوة المميتة إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز يوم الأحد إن طهران ستدرس بجدية مجموعة من الخيارات منها إرسال نصف مخزونها الأكثر تخصيبا من اليورانيوم إلى الخارج وتخفيف تركيز الكمية المتبقية والمشاركة في إنشاء اتحاد بالمنطقة للتخصيب، وهي فكرة طرحت مرارا خلال الجهود الدبلوماسية المستمرة منذ سنوات مع إيران.

وأضاف المسؤول أن إيران ستقدم على هذه الخطوة مقابل اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في “التخصيب النووي السلمي” بموجب اتفاق يتضمن أيضا رفع العقوبات الاقتصادية.

وذكر تخت روانجي “إذا وقع هجوم أو عدوان على إيران فسنرد وفقا لخططنا الدفاعية… أي هجوم أمريكي على إيران يمثل مقامرة حقيقية”.

ولم تسفر محادثات غير مباشرة بين الجانبين العام الماضي عن اتفاق لعدة أسباب أهمها وجود خلافات حول مطلب أمريكي بأن تتخلى إيران عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وهو ما تعتبره واشنطن مسارا نحو امتلاك قنبلة نووية.

ونفت إيران مرارا سعيها لامتلاك مثل هذه الأسلحة.

وانضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في قصف مواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران، ما أدى فعليا إلى تقييد تخصيب اليورانيوم في إيران، فيما قال ترامب إن مواقعها النووية الرئيسية “دُمرت تماما”. لكن يُعتقد أن إيران لا تزال تمتلك مخزونات كانت خُصبت في السابق، وتسعى واشنطن إلى إجبار طهران على التخلي عنها.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد محمد علي فرج ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )