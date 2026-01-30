إيران: مستعدون لمحادثات “عادلة” مع أمريكا لا تشمل قدراتنا الدفاعية

reuters_tickers

2دقائق

إسطنبول 30 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لكن المفاوضات يجب أن تكون منصفة وألا تشمل قدرات إيران الدفاعية، وذلك في وقت تعمل فيه قوى إقليمية على الحيلولة دون إندلاع صراع عسكري بين الخصمين.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أنه يعتزم التحدث مع إيران حتى مع إرسال الولايات المتحدة لتعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط. وقال وزير الدفاع بيت هجسيث إن الجيش الأمريكي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز الأسبوع الماضي إن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية لاستئناف المحادثات هو كبح برنامج إيران الصاروخي، وهو ما ترفضه طهران.

وأضاف عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول “إيران مستعدة للمشاركة في المفاوضات إذا كانت عادلة ومنصفة”.

وأكد عراقجي عدم وجود أي ترتيبات في الوقت الراهن لعقد محادثات بين طهران وواشنطن.

وتبذل دول إقليمية حليفة، من بينها تركيا والإمارات والسعودية، جهودا دبلوماسية لمنع أي مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران.

وردا على التهديدات الأمريكية باللجوء إلى العمل العسكري، قال عراقجي إن إيران مستعدة لكلا السيناريوهين؛ المفاوضات والحرب.

ووصف عراقجي محادثاته مع فيدان بأنها “جيدة ومفيدة”، وقال إن إيران مستعدة أيضا للتعاون مع دول المنطقة لتعزيز الاستقرار والسلام.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)