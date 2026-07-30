إيران: مصر صديق وشريك مهم بالمنطقة وأمنها له أهمية قصوى لنا

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30 يوليو تَمُّوز (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس إن أمن مصر له “أهمية قصوى” للجمهورية الإسلامية.

وقال عراقجي في منشور على إكس “تُعد مصر صديقا وشريكا مهما في المنطقة، ويُشكل أمنُها أهمية قصوى بالنسبة لنا”.

وتأتي تصريحات عراقجي عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينتي غاز بميناء دمياط المصري، مما أثار مخاوف من اتساع جبهة الحرب مع إيران. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

(تغطية صحفية نيرة عبدالله وإيناس العشري – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )