إيران: مضيق هرمز مفتوح بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن/إسلام اباد 17 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مضيق هرمز مفتوح عقب إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن اتفاقا سيُبرم “قريبا” لإنهاء الحرب مع إيران رغم أن التوقيت لم يتضح يعد.

وذكر عراقجي في منشور على منصة إكس أن المضيق مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من هدنة مدتها 10 أيام بوساطة أمريكية بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي جرى الاتفاق عليها بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف أن مرور السفن عبر المضيق سيكون عبر مسار حددته منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وتسببت الهجمات التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط في مقتل الآلاف وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وأدت الحرب أيضا إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الذي يعبر منه عادة نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما تسبب في أكبر صدمة لأسواق النفط في التاريخ.

وهبطت أسعار النفط بنحو 11 بالمئة مواصلة خسائرها السابقة عقب منشور عراقجي.

وقلل صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من توقعات نمو الاقتصاد العالمي وحذر من إمكانية الانزلاق إلى ركود إذا طال أمد الحرب.

وقال ترامب أمس الخميس إن من الممكن بدء المحادثات مطلع الأسبوع المقبل، غير أن هذا الاحتمال بدا غير مرجح حتى الآن في ظل صعوبات لوجستية تتعلق بتجمع المسؤولين في العاصمة الباكستانية إسلام اباد، حيث من المقرر عقد المحادثات.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)