إيران: مفتشون من وكالة الطاقة الذرية زاروا مواقع نووية الأسبوع الماضي

دبي (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي القول يوم الاثنين إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بعد أسبوع من حث الوكالة لإيران على “تحسين جاد” للتعاون معها.

ونفذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من عشر عمليات تفتيش في إيران منذ تبادل ضربات جوية مع إسرائيل في يونيو حزيران، لكنها أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها لم تمنح حق الوصول إلى منشآت نووية تعرضت لقصف أمريكي مثل فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال بقائي “ما دمنا عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فسنلتزم بتعهداتنا، وفي الأسبوع الماضي فقط زار مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة منشآت نووية، بما في ذلك مفاعل طهران البحثي” دون ذكر المنشآت الأخرى على وجه التحديد.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الأسبوع الماضي إن على إيران أن تقوم “بتحسين جاد” للتعاون مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب تصعيد التوتر مع الغرب.

وألقى مسؤولون إيرانيون بمسؤولية تفاقم الأوضاع على الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذ اعتبروا أنها قدمت مبررا للقصف الإسرائيلي في حرب استمرت 12 يوما في يونيو حزيران، لأنها اندلعت في اليوم التالي لتصويت مجلس الوكالة على إعلان إيران منتهكة لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

وجاءت تصريحات بقائي يوم الاثنين ردا على قول جروسي الأسبوع الماضي إن إيران “لا يمكنها أن تقول ‘أظل ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية’، ثم لا تمتثل لتلك الالتزامات”.

