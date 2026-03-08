The Swiss voice in the world since 1935
إيران: مقتل 104 على الأقل في هجوم أمريكي على سفينة للبحرية الأسبوع الماضي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

8 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الإيراني اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 104 قتلوا وأصيب 32 آخرون في هجوم شنته الولايات المتحدة على سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا الأسبوع الماضي.

وأغرقت غواصة أمريكية الفرقاطة (دينا) في المحيط الهندي على بعد حوالي 19 ميلا بحريا قبالة مدينة جالي الساحلية في جنوب سريلانكا يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل العشرات من البحارة ووسع بشكل كبير نطاق مطاردة واشنطن للبحرية الإيرانية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين والولي الولي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

