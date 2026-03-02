إيران: منشأة نطنز النووية تعرضت للاستهداف في ضربات أمريكية إسرائيلية
فيينا 2 مارس آذار (رويترز) – قال رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين إن منشأة نطنز النووية تعرضت للهجوم خلال عمليات عسكرية إسرائيلية وأمريكية على الجمهورية الإسلامية.
وأضاف للصحفيين في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة “مجددا هاجموا منشآت إيران النووية السلمية أمس”.
وفي رد على سؤال من رويترز عن المنشآت التي تعرضت للاستهداف قال “نطنز”.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)