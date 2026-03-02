The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران: منشأة نطنز النووية تعرضت للاستهداف في ضربات أمريكية إسرائيلية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فيينا 2 مارس آذار (رويترز) – قال رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين إن منشأة نطنز النووية تعرضت للهجوم خلال عمليات عسكرية إسرائيلية وأمريكية على الجمهورية الإسلامية.

وأضاف للصحفيين في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة “مجددا هاجموا منشآت إيران النووية السلمية أمس”.

وفي رد على سؤال من رويترز عن المنشآت التي تعرضت للاستهداف قال “نطنز”.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية