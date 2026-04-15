إيران: من المتوقع أن ينقل وفد باكستاني رسائل أمريكية في إطار استمرار المحادثات
15 أبريل نيسان(رويترز) – قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن وفدا باكستانيا قد يصل إلى إيران اليوم الأربعاء، حاملا رسائل من الولايات المتحدة، في إطار استكمال المحادثات بين طهران وواشنطن.
وأوضح بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي بثته وسائل الإعلام الرسمية أن تبادل الرسائل استمر بعد عودة الوفد الإيراني من المحادثات الأمريكية الإيرانية التي استضافتها باكستان يوم السبت.
