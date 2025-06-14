إيران: مواصلة المحادثات النووية مع أمريكا لا مبرر لها في ظل هجوم إسرائيل

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(رويترز) – نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله يوم السبت إن مواصلة المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لا مبرر له في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية “الهمجية” على البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الجمعة إن الحوار مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران “لا معنى له” بعد توجيه إسرائيل أكبر ضربة عسكرية على الإطلاق ضد إيران، متهما واشنطن بدعم الهجوم.