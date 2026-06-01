إيران: مواقف أمريكا المتناقضة وهجمات إسرائيل على لبنان تعطل المسار الدبلوماسي

دبي أول يونيو حزيران (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سببه انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن وهجمات إسرائيل على لبنان.

وقال بقائي “بدأت المفاوضات وسط شكوك كبيرة وانعدام للثقة، ويجري تبادل الرسائل وسط هذه الظروف”.

وأضاف “الطرف الآخر يغير آراءه باستمرار ويطرح مطالب جديدة أو متناقضة (…) ومن الطبيعي أن يطيل هذا الوضع أمد المفاوضات”.

وتابع أن طهران ترى أن التصرفات الإسرائيلية في المنطقة، بما في ذلك في لبنان، ليست منفصلة عما تقوم به الولايات المتحدة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)