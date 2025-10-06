إيران: نبحث إطلاق سراح فرنسيين اثنين مقابل إيرانية محتجزة في فرنسا

reuters_tickers

1دقيقة

دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الاثنين إن طهران تبحث إطلاق سراح فرنسيين اثنين معتقلين منذ مايو أيار 2022 مقابل إيرانية محتجزة في فرنسا.

وأضاف بقائي أن باريس لم تبلغ طهران مطلقا بأسباب احتجاز مهدية اسفندياري، وهي طالبة إيرانية تعيش في مدينة ليون بفرنسا اعتقلت هذا العام بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مناهضة لإسرائيل.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)