إيران: ندرس إمكانية الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

دبي 30 مارس آذَار (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن البرلمان يدرس إمكانية الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدا في الوقت نفسه أن طهران لم ولن تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.

وتساءل بقائي “ما فائدة الانضمام إلى معاهدة لا تكتفي فيها أطراف متسلطة على المستوى الدولي بعدم السماح لنا بالاستفادة من حقوقنا، بل تهاجم أيضا منشآتنا النووية؟”، مضيفا أن طهران ستحترم المعاهدة طالما أنها عضو فيها.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )