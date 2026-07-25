إيران: هجوم أوكراني على سفينة ببحر قزوين أسفر عن مقتل بحار

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25 يوليو تموز (رويترز) – نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وقالت اليوم السبت إن الهجوم أسفر عن انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر.

وطوال الحرب في أوكرانيا، اضطرت كييف للتصدي لطائرات مسيرة صممتها إيران ونشرتها موسكو. وعرضت كييف خبرتها في اعتراض الطائرات المسيرة على دول في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات من إيران.

ووصفت طهران الهجوم على السفينة بأنه عمل عدواني، مضيفة أنها ستدافع عن مصالحها وأمنها القومي، واتهمت كييف بالسعي إلى توسيع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الأوكراني في طهران لإبلاغه احتجاجها على ما وصفته بأنه هجوم “عدائي وإجرامي”.

وتزامن التنديد الإيراني مع قول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف رصدت قيام روسيا بنقل صور رُصدت عبر أقمارها الصناعية في الشرق الأوسط إلى إيران لتمكينها من توجيه ضربات في المنطقة.

وقال زيلينسكي في وقت سابق اليوم إن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حربية روسية وسفنا أخرى تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.

وأضاف في تصريحات لاحقة نشرها على منصة إكس أن كييف رصدت منذ بداية يوليو تموز “مراقبة روسية نشطة بالأقمار الصناعية لدول الخليج والمنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة هناك. وتظهر هذه الصور لاحقا في إيران”.

وتابع قائلا “في الوقت نفسه، هناك ارتباط واضح بين صور الأقمار الصناعية الروسية لهذه المواقع والضربات الإيرانية، سواء قبل الهجمات، استعدادا لها، أو بعدها لتقييم الأضرار الناجمة عنها”.

وقال إنه في يومي 19 و20 يوليو تموز وحدهما، شملت المراقبة الروسية بالأقمار الصناعية أربع قواعد جوية؛ اثنتان في البحرين وواحدة في الأردن وأخرى في الكويت.

(إعداد محمود سلامة ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)