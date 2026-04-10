إيران: وصول وفد برئاسة قاليباف إلى إسلام اباد لإجراء محادثات مع أمريكا
10 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة أن وفدا إيرانيا للتفاوض برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وصل إلى إسلام اباد لإجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة، مضيفة أن المفاوضات ستبدأ إذا قبلت واشنطن “الشروط المسبقة” التي طرحتها طهران.
ويضم الوفد مسؤولين كبارا في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، من بينهم وزير الخارجية وأمين مجلس الدفاع ومحافظ البنك المركزي وعدد من أعضاء البرلمان.
