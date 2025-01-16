إيران: وقف إطلاق النار في غزة انتصار للمقاومة الفلسطينية

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دبي (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس إن وقف إطلاق النار في غزة يمثل “انتصارا كبيرا للمقاومة الفلسطينية”، محذرا من أي خرق محتمل للاتفاق من جانب إسرائيل.

وتوصلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قال وسطاء إنه سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

ويشمل الاتفاق إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة بعد 15 شهرا من الصراع الذي دمر القطاع وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وقال الحرس الثوري في بيان “إنهاء الحرب وفرض وقف إطلاق النار على النظام الصهيوني (إسرائيل) هو انتصار واضح وعظيم لفلسطين وهزيمة أكبر للنظام الصهيوني”.

وقدمت إيران وجماعات مسلحة غير حكومية متحالفة معها في المنطقة من بينها الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان الدعم لحماس على مدار الحرب.

وقال الحرس الثوري “المقاومة لا تزال حية ومزدهرة وقوية… ولديها إيمان أعمق بالوعد الإلهي بتحرير المسجد الأقصى والقدس”، محذرا من أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل. وأضاف أن الاستعدادات الميدانية لمواجهة “حروب وجرائم جديدة” مستمرة.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عبر منصة إكس إن المقاومة الفلسطينية “ومحور المقاومة” المدعوم من إيران نجحا في إجبار إسرائيل على “التراجع”.

وأشعلت الحرب في غزة الصراع في الضفة الغربية المحتلة وفي لبنان وسوريا واليمن والعراق وأثارت مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين العدوين الإقليميين اللدودين إسرائيل وإيران.

وفي نوفمبر تشرين الثاني اتفق حزب الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار بعد أسابيع من تصاعد الصراع الذي أدى إلى مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية على بيروت.

وذكر مسؤولون غربيون، منهم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أن الحرب بين إسرائيل “ومحور المقاومة” المدعوم من إيران أضعفت طهران بشكل كبير.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الأسبوع الماضي إن أعداء إيران لديهم “شعور زائف بالبهجة” إزاء التطورات الإقليمية الأحدث، مضيفا أن القوة الصاروخية الإيرانية أقوى من أي وقت مضى.