إيران: وقف هجماتنا مرهون بالتزام أمريكا بتعليق الضربات

reuters_tickers

المشاركة

7دقائق

دبي/واشنطن 26 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الأحد إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية، وذلك بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة حملته الجوية التي استمرت أسبوعين.

وبعد 13 ليلة شهدت غارات جوية أمريكية مكثفة على إيران، أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الحملة على نحو مفاجئ في وقت متأخر يوم الجمعة، ولم ترد تقارير عن أي هجمات أمريكية أمس السبت أو اليوم الأحد.

وامتنعت إيران عن إطلاق النار منذ ذلك الحين، بعد أن كانت ترد على الهجمات الأمريكية خلال الليل بضربات على دول خليجية تستضيف قواعد أمريكية.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس لقناة (فوكس نيوز) اليوم الأحد إن ترامب قرر وقف الهجمات الأمريكية مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.

وأضاف والتس “إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات، ويمنحها فرصة محدودة”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، منها شبكة (سي.إن.إن) وصحيفة نيويورك تايمز وموقع أكسيوس، بأن ترامب أوقف حملة الهجمات بعد أن نصحه كبار مساعديه العسكريين والمدنيين بعدم تصعيد الحرب التي شنها إلى جانب إسرائيل في فبراير شباط.

وقال المصدر الإيراني الكبير، طالبا عدم الكشف عن هويته، لرويترز “موقف إيران لا يزال ‘الرد على الهجوم بالهجوم’، إذا توقفت الهجمات، فستوقف إيران عملياتها أيضا. وأوصلنا بالفعل هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة”.

وردا على سؤال عن التوقف المؤقت، قال مسؤول كبير في إدارة ترامب أمس السبت إن الرئيس “دائما ما كان واضحا في تفضيله للدبلوماسية، لكنه أظهر لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية”.

وقال المصدر الإيراني الكبير إن طهران لا تعلق آمالا كبيرة على أن يمثل قرار ترامب وقف الهجمات مؤقتا تحولا كبيرا في موقف الولايات المتحدة التفاوضي.

وأضاف المصدر “هناك شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات. والرأي السائد هو أن التوقف تكتيكي، لا حقيقي. ولدى إيران تجارب مريرة كثيرة مع ما تعده خداعا أمريكيا”.

* مخاوف إزاء مخزونات الدفاع الصاروخي

وشنت القوات الأمريكية على مدى الأسبوعين الماضيين غارات على إيران كل ليلة في ما وصفته واشنطن بأنه رد على الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز. وتقول إيران إنها تهدف إلى الاحتفاظ بالسيطرة على المضيق الذي كان يمر منه خمس تدفقات النفط العالمية قبل الحرب.

وأدت الحملة العسكرية الأمريكية التي استمرت أسبوعين إلى إفشال الاتفاق المؤقت الذي تسنى التوصل إليه الشهر الماضي وكان يهدف إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير شباط.

وأشارت سي.إن.إن ونيويورك تايمز إلى أن دان كين رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة هو الذي أثار مسألة نفاد مخزونات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي تعتمد عليها القوات الأمريكية في الدفاع عن قواعدها في الشرق الأوسط. وذكرت سي.إن.إن أن جيه. دي. فانس نائب الرئيس عبر أيضا عن تحفظاته.

وأفاد أكسيوس بأن القائد العام للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الأميرال براد كوبر، نصح بوقف حملة القصف الأمريكية لأنها وصلت إلى حدود فعاليتها القصوى.

واستشهد أكسيوس بمصدرين على دراية بموقف كوبر، وقال إن الإحاطة المقدمة لترامب تمثل اعترافا من المسؤولين المدنيين والعسكريين على حد سواء بأن هناك حدودا لما يمكن تحقيقه من خلال حملة عسكرية، لا سيما باستخدام القوة الجوية.

وداخل إيران، لا يزال السكان يشعرون بالقلق. وقال نادر (49 عاما)، وهو صاحب شركة استيراد وتصدير في طهران، إنه يشك في استمرار أي توقف مؤقت في الضربات.

وأضاف لرويترز عبر الهاتف “يستمرون في الإعلان عن فترات توقف، ثم تبدأ الحرب من جديد. الجميع في إيران غارق في حالة من عدم اليقين”. وأردف “ترامب يتلاعب بإيران. فهو لا ينهي الحرب ويغادر المنطقة، ولا يشن ضربات حاسمة. هذا أمر مرهق”.

ويأتي قرار ترامب تعليق الهجمات في مرحلة حاسمة من الحرب، إذ يختبر الطرفان حدود التصعيد التي وضعاها قبل أن ينهي وقف إطلاق النار العمليات القتالية الكبيرة في أبريل نيسان، وأن يؤدي الاتفاق المؤقت إلى معاودة فتح مضيق هرمز في يونيو حزيران.

وقصفت القوات الأمريكية بالفعل جسورا وأنفاقا في جنوب إيران، مما دفع طهران إلى ضرب محطات تحلية المياه التي تعتمد عليها دول الخليج لجعل مدنها الصحراوية صالحة للسكن.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران الأسبوع الماضي فرض حصار على النفط السعودي في البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى إغلاق ممر رئيسي ثان لشحن الطاقة.

ودفع ذلك سعر خام برنت القياسي إلى ما فوق 100 دولار للمرة الأولى منذ مايو أيار. واستهدف الحوثيون أمس السبت منشآت نفطية سعودية في البحر الأحمر للمرة الأولى منذ سنوات.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)