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إيران: وكالة الطاقة الذرية تسيس الرقابة على برنامجنا النووي

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دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) – قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتجنب تحويل التقارير الفنية إلى “أدوات ضغط سياسي” إذا كانت ترغب في المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي.

وأضاف أن فقدان الوكالة للقدرة على مراقبة بعض المنشآت نتج عن الهجمات وليس عن عدم تعاون إيران، واتهم الوكالة باستغلال عواقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لخلق “غموض” حول برنامج طهران النووي.

(تغطية صحفية جنى شقير وأحمد الإمام – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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