إيران: يجري تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحق المدانين على صلة باحتجاجات يناير

23 مارس آذار (رويترز) – قال حمزة خليلي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية اليوم الاثنين إنه تم النظر في قضايا الأفراد الذين جرى اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع هذا العام ويجري الآن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحقهم.

وكانت احتجاجات مناهضة للحكومة قد اجتاحت البلاد في يناير كانون الثاني، وتمت السيطرة عليها بعد حملة قمع وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية عن خليلي القول “تم النظر في قضايا العناصر الإرهابية ومثيري الشغب في يناير. وقد صدرت أحكام نهائية في بعضها، ويجري حاليا تنفيذها. وقد نُفذت أحكام في بعض القضايا خلال الأيام القليلة الماضية، وسيتم الإعلان عنها. ولن يكون هناك أي تساهل مع المدانين في هذه القضايا”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

